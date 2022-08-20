Усик назвал сильную сторону Джошуа перед боем с ним

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, 35-летний украинский боксёр Александр Усик высказался о своём соперника Энтони Джошуа. Их бой состоится уже сегодня, 20 августа. По словам Усика, Энтони очень дисциплинированный спортсмен.



«Нельзя недооценивать этого джентльмена. Он очень силён, невозможно стать олимпийским чемпионом на пустом месте. Сколько ему лет? 32? Это идеальный возраст для тяжеловеса, ведь он всё ещё может учиться.



Я не утверждаю, что я стар, потому что мне 35 – я тоже очень молод! Если боец, спортсмен относится к своей карьере дисциплинированно, он может драться долго. Я думаю, что у Энтони очень хорошая дисциплина», — приводит слова Усика издание BoxingScene.

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