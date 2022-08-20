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Боец UFC Пауло Коста в резкой форме высказался о главе USADA после проверки в 6 утра

Боец UFC Пауло Коста в резкой форме высказался о главе USADA после проверки в 6 утра
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Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг), бразилец Пауло Коста разместил новый пост в своих социальных сетях, в резкой форме высказавшись о главе антидопинговой службы США (USADA) Трэвисе Тэйгарте.

«К чёрту босса USADA, который послал своих агентов этим утром в мою спальню в 6 утра, чтобы взять мою кровь! Я сбрасывал вес, был сильно обезвожен, и после всего этого они хотят взять мою кровь! К чёрту этих парней! Я никогда не был пойман USADA, мне не нужно это дерьмо», — написал Коста.

Напомним, на турнире UFC 278, который состоится 21 августа в Солт-Лейк-Сити (США), Коста проведёт бой с Люком Рокхолдом.

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Ранее Пауло пообещал отправить своего соперника на пенсию.

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