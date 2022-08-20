Боец UFC показал неприличный жест антидопинговому агентству США. Фото

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг), бразилец Пауло Коста продемонстрировал неприличный жест в адрес антидопингового агентства США (USADA) во время церемонии взвешивания перед турниром UFC 278. Поводом для недовольства бойца послужила проверка в 6 утра, которую ему устроили представители USADA, чтобы взять на анализ его кровь. Об этом он позже сообщил в своих социальных сетях.
Фото: https://twitter.com/oscarswillis
Напомним, на UFC 278 Коста проведёт бой с представителем США Люком Рокхолдом. Примечательно, что на церемонию взвешивания бразилец пришёл с бутылкой, на которой была надпись «секретный сок». Таким образом он хотел поддеть сотрудников антидопингового агентства США за столь раннюю проверку.
Фото: https://twitter.com/oscarswillis
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