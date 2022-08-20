Как смотреть бой Усик — Джошуа, покажут ли его в России

В ночь с 20 на 21 августа пройдёт один из главных боксёрских боёв 2022 года. В Джидде (Саудовская Аравия) состоится реванш между чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.



Как недавно стало известно, запланированной ранее трансляции этого поединка на канале Усика в YouTube не будет. Об этом рассказал сам Александр. Следить за ходом поединка можно будет на нашем сайте — «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этого противостояния. На каких-либо российских платформах трансляции не предусмотрено.

Жители же Украины смогут бесплатно посмотреть эфир боя: как на телевидении, так и на онлайн-сервисах в интернете. Одним из трансляторов станет «Суспильне», однако поединок будет показан лишь на региональных филиалах телеканала. Областные телеканалы «Суспильне» доступны как в цифровом эфире T2, так и на медиасервисе MEGOGO. Для этого необязательно обладать подпиской на сервис, а достаточно пройти регистрацию в нём. Кроме того, бой покажет общенациональный канал 2+2.

Боксёрский вечер уже стартовал. Главный поединок начнётся не ранее 00:00 мск.

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