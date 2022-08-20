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Редкач пожелал удачи Усику, хотя поставил $ 70 тыс. на Джошуа

Редкач пожелал удачи Усику, хотя поставил $ 70 тыс. на Джошуа
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Украинский боксёр Иван Редкач разместил новый пост у себя в социальных сетях, пожелав своему соотечественнику Александру Усику удачи в поединке с представителем Великобритании Энтони Джошуа. Напомним, ранее Иван поставил $ 70 тысяч на победу Джошуа.

«Удачи, Усик», — написал Редкач, добавив к сообщению шуточную фотографию, где он якобы держит на руках Василия Ломаченко, с которым в ссоре.

Напомним, Усик и Джошуа проведут бой-реванш. Ориентировочное его начало — в 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этого поединка. В первом бою Александра и Энтони, который состоялся в сентябре прошлого года, победу единогласным решением судей праздновал украинец.

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