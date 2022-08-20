«Не удивлюсь, если Усик включит агрессора». Маккаринелли — об одном из главных боёв лета
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Британский боксёр Энцо Маккаринелли поделился ожиданиями от одного из главных боёв 2022 года, в котором украинец Александр Усик будет противостоять англичанину Энтони Джошуа.
«Не удивлюсь, если Усик сегодня разорвёт все шаблоны и с самого начала боя включит агрессора, пойдёт на быструю победу. Кажется, что Джошуа хорошо настроен на поединок, но он попадётся на том, что на него нахлынут воспоминания из первого боя», – написал Маккаринелли на своей странице в социальной сети.
Напомним, один из самых ожидаемых боёв лета пройдёт уже этой ночью в Джидде (Саудовская Аравия) и начнётся не ранее 00:00 мск. Первый поединок бойцов состоялся в сентябре 2021 года в Лондоне (Великобритания), и тогда Усик победил единогласным судейским решением.
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