Майк Тайсон дал прогноз на бой Александр Усик — Энтони Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный американец Майк Тайсон рассказал об ожиданиях от поединка украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа. Они проведут бой-реванш 20 августа в Саудовской Аравии. Первый поединок закончился победой Усика единогласным решением судей.



«Будет сложно победить Усика. Он быстр и уже переигрывал Джошуа своим джебом. Джошуа должен научиться справляться со своими джебами. В прошлом бою с Усиком он не смог совладать с собственным джебом и движениями в ринге. Усик слишком быстр для Джошуа. Джошуа нужно оказывать на него сильное давление и удерживать его на протяжении всего боя. Он мощный панчер, но ему не хватает точности, а против такого парня нужно быть точным. Усик много двигается, и у него хороший джеб, поэтому он способен перехитрить этого парня», — приводит слова Тайсона Mirror.



Британец постарается вернуть чемпионские пояса, которых лишился во время первого поединка с Усиком. В настоящее время украинцу принадлежат титулы по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO.



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