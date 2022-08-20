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Владимир Кличко высказался о бое Усик — Джошуа

Владимир Кличко высказался о бое Усик — Джошуа
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Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко поделился мнением о предстоящем поединке между своим соотечественником Александром Усиком, владеющим титулами WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе, и экс-чемпионом мира британцем Энтони Джошуа.

«Сегодня бокс в супертяжёлом весе с двумя мужчинами, которых я уважаю и знаю по-разному. Я желаю вам обоим успехов, но знайте, что я на стороне Украины», — написал Владимир в своих социальных сетях.

Поединок Усика и Джошуа будет реваншем. В первом бою победу праздновал Александр, выиграв единогласным решением судей.

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Фьюри показал Джошуа, как победить Усика:

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