Тайсон Фьюри дал прогноз на бой Александр Усик — Энтони Джошуа

Знаменитый британский боксёр Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от боя-реванша между украинцем Александром Усиком и англичанином Энтони Джошуа. Первый поединок состоялся в Лондоне в 2021 году и завершился победой Усика единогласным решением судей.



«В тяжёлом весе зачастую хватает всего одного удара. Нельзя сказать, что прошлая победа над Джошуа далась Усику легко, он имел много отметин на лице, оно было изрезано.



Усика нетяжело ударить, он всегда стоит перед тобой. Поэтому Джошуа может надеяться на один сильный удар, но мне кажется, что Александр слишком хорош для него. Слишком умён, слишком быстр. К тому же Усик левша.



Я думаю, что тренировки Роберто Гарсии (тренер Энтони Джошуа. – Прим. «Чемпионата»), посвящённые тому, чтобы Джошуа больше работал с передней ногой, был агрессивен, дадут ещё больше возможностей Усику для атак. Мой прогноз – победа Александра», – приводит слова Тайсона Фьюри Mirror.



Напомним, поединок пройдёт уже этой ночью в Джидде (Саудовская Аравия) и начнётся не ранее 00:00 мск.



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