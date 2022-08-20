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Хирн раскрыл, что Джошуа сказал Усику во время напряжённой дуэли взглядов

Хирн раскрыл, что Джошуа сказал Усику во время напряжённой дуэли взглядов
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Известный промоутер Эдди Хирн раскрыл, что британский боксёр Энтони Джошуа сказал украинцу Александру Усику во время дуэли взглядов. Напомним, соперники смотрели друг другу в глаза почти две минуты.

«Это была отличная дуэль взглядов. Эй-Джей просто спросил: «Как твоё тело?» И Усик такой: «Что?» А Джошуа опять: «Как тело? Ты готов?» — цитирует Хирна talkSPORT.

Напомним, Усик и Джошуа выйдут на ринг в ночь с 20 на 21 августа мск. Ориентировочное начало боя — в 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этого поединка. Это будет бой-реванш. В первом поединке между ними, который состоялся в сентябре прошлого года, победу единогласным решением судей праздновал украинец.

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Усик станцевал на открытой тренировке перед реваншем с Джошуа:

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