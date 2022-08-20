Хирн раскрыл, что Джошуа сказал Усику во время напряжённой дуэли взглядов

Известный промоутер Эдди Хирн раскрыл, что британский боксёр Энтони Джошуа сказал украинцу Александру Усику во время дуэли взглядов. Напомним, соперники смотрели друг другу в глаза почти две минуты.

«Это была отличная дуэль взглядов. Эй-Джей просто спросил: «Как твоё тело?» И Усик такой: «Что?» А Джошуа опять: «Как тело? Ты готов?» — цитирует Хирна talkSPORT.

Напомним, Усик и Джошуа выйдут на ринг в ночь с 20 на 21 августа мск. Ориентировочное начало боя — в 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этого поединка. Это будет бой-реванш. В первом поединке между ними, который состоялся в сентябре прошлого года, победу единогласным решением судей праздновал украинец.

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Усик станцевал на открытой тренировке перед реваншем с Джошуа: