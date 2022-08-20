Полузащитник «Динамо» Киев Андриевский назвал раунд, в котором Усик победит Джошуа

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Андриевский поделился мыслями о предстоящем бое-реванше между украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании Энтони Джошуа. В первом поединке, состоявшемся в сентябре прошлого года, победу праздновал Усик.
«Мы уже несколько дней разговариваем о предстоящем поединке: где будем смотреть, кто к кому придёт, вместе или будем отдельно болеть. Желаем только победы нашему чемпиону, будем болеть за него. Главное, чтобы он победил. В каком раунде будет победа? Поставлю, что в седьмом раунде Александр Усик победит», — сказал Андриевский на канале ФК «Динамо» Киев в YouTube.
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Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки:
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