Владимир Зеленский призвал украинцев поддержать Усика в поединке с Джошуа

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором призвал народ страны поддержать боксёра Александра Усика в бою против британца Энтони Джошуа.
«Боремся за всех наших людей. И болеем за тех, кто представляет Украину, сегодня – обязательно за Усика, наш парень!» – приводит слова Зеленского портал Tribuna.com.
Напомним, бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа пройдёт уже этой ночью в Джидде (Саудовская Аравия) и начнётся не ранее 00:00 мск.
Первый поединок бойцов состоялся в сентябре 2021 года в Лондоне (Великобритания), и тогда Усик победил единогласным судейским решением, став одним из нескольких боксёров в истории, завоевавших пояса в первом тяжёлом (до 90,7 кг) и супертяжёлом дивизионах.
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