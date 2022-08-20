Владимир Зеленский призвал украинцев поддержать Усика в поединке с Джошуа

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором призвал народ страны поддержать боксёра Александра Усика в бою против британца Энтони Джошуа.



«Боремся за всех наших людей. И болеем за тех, кто представляет Украину, сегодня – обязательно за Усика, наш парень!» – приводит слова Зеленского портал Tribuna.com.



Напомним, бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа пройдёт уже этой ночью в Джидде (Саудовская Аравия) и начнётся не ранее 00:00 мск.



Первый поединок бойцов состоялся в сентябре 2021 года в Лондоне (Великобритания), и тогда Усик победил единогласным судейским решением, став одним из нескольких боксёров в истории, завоевавших пояса в первом тяжёлом (до 90,7 кг) и супертяжёлом дивизионах.

Всё про бой Усик – Джошуа! Подписывайся на новый телеграм-канал Чемп.FIGHTS.