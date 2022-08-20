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Украинский боец победил нокаутом поляка за 5 секунд. Видео

Украинский боец победил нокаутом поляка за 5 секунд. Видео
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Украинский боец ММА Богдан Гнидко добыл эффектную победу нокаутом в поединке с поляком Дамианом Пивоварчиком. Бой проходил в промоушене KSW и закончился всего через 5 секунд после его начала. Именно столько потребовалось Гнидко, чтобы победить оппонента.

Украинский боец победил нокаутом поляка за 5 секунд:

Как сообщили в пресс-службе промоушена, это был самый быстрый нокаут в истории этой лиги.

«Сможет ли Усик сделать то же самое», — гласит подпись под видео.

Напомним, Усик и британец Энтони Джошуа выйдут в ринг в ночь с 20 на 21 августа мск. Ориентировочное начало боя — в 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этого поединка.

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