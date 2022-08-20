Непобеждённый казахстанский боксёр Алимханулы обратился к Усику перед его боем с Джошуа

Непобеждённый казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы разместил новый пост в своих социальных сетях, где пожелал удачи обладателю титулов WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе, украинцу Александру Усику в его поединке-реванше с британским боксёром Энтони Джошуа.
«Удачи, чемпион», — написал Алимханулы, добавив к сообщению совместное фото с Усиком.
Фото: Из личного архива Жанибека Алимханулы
Напомним, следить за ходом поединка между Усиком и Джошуа можно будет на нашем сайте — «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этого противостояния. На каких-либо российских платформах трансляции не предусмотрено.
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Усик станцевал на открытой тренировке перед реваншем с Джошуа:
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