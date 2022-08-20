66% читателей «Чемпионата» считают, что Усик победит Джошуа

Читатели «Чемпионата» приняли участие в опросе относительно исхода предстоящего поединка между украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании Энтони Джошуа. Их бой состоится в ночь с 20 на 21 августа мск.
Из более чем 6800 принявших участие в опросе читателей 31 процент посчитали, что Усик одержит досрочную победу. Ещё 35 процентов высказали мнение, что Александр победит решением судей. 22 процента опрошенных верят в победу Джошуа нокаутом, а девять процентов склоняются к тому, что Энтони победит решением судей. В то, что поединок завершится ничьей, верят три процента.
Напомним, ориентировочное начало боя — в 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт его прямую текстовую трансляцию.
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Усик станцевал на открытой тренировке перед реваншем с Джошуа:
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