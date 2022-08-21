Холифилд: если Усик и Джошуа проведут бой в своём стиле, то победит Александр

Бывший чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд высказался о предстоящем реванш-поединке украинца Александра Усика, владеющего титулами WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе, и экс-чемпиона мира, англичанина Энтони Джошуа.

«Я нутром чую, что если каждый проведёт бой в своём стиле и будет драться так, как они привыкли это делать, то я думаю, Усик победит. Для Энтони это должно стать серьёзным испытанием. Его фишка в том, что ему нравится быть самим собой, но он не хулиган. Он ведёт себя так, будто показывая: «Мне нравится болтать со всеми вами и всё такое».

Джошуа должен драться так, как дерётся большой парень. Как большой парень, ты говоришь маленькому парню: «Ладно, иди сюда, если ты подойдешь сюда, тебя ударят этими молотками». Если Усик ничего не изменит, то у Энтони будет шанс задавить его своим весом, тогда Александру будет трудно», — приводит слова Холифилда BoxingScene.

Усик — Джошуа 2: реванш великого украинца и раскачанного британца — кто сильнее? LIVE

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