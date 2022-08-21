Бывший тренер Усика: Джошуа нужно просто собраться, но он рискнул, выбрав тренером Гарсию

Джеймс Али Башир, бывший тренер украинца Александра Усика, высказался о предстоящем бое-реванше своего ученика, владеющего титулами WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе, и экс-чемпиона мира, англичанина Энтони Джошуа.

«Джошуа теперь нужно просто собраться. У него были месяцы, чтобы разобраться в себе. Но Энтони рискнул, выбрав Роберта Гарсию тренером, так как тот никогда не тренировал боксёров супертяжёлого веса.

Джошуа владеет сильным ударом. Он ищет свои шансы попасть. Но чем меньше таких случаев он использует, тем легче становится Усику, который более вынослив», — цитирует Башира ua.tribuna.com со ссылкой на YouTube-канал BWTM Sports Gaming.

Усик — Джошуа 2: реванш великого украинца и раскачанного британца — кто сильнее? LIVE

Всё про бой Усик — Джошуа! Подписывайся на новый телеграм-канал Чемп.FIGHTS.