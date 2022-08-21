Смит стал обязательным претендентом на пояс WBC, который принадлежит россиянину Бетербиеву

Британский боксёр Каллум Смит нокаутировал французского бойца Матьё Бодерлика в четвёртом раунде, став обязательным претендентом на титул Всемирного боксёрского совета (WBC) в полутяжёлом весе (до 79,38 кг). Поединок прошёл в Джедде (Саудовская Аравия).



Таким образом, Смит выиграл бой-элиминатор и теперь является претендентом на чемпионский пояс. На счету британца 30 поединков, из которых в 29 он одержал победу. Стоит отметить, что в 21 из них он завершал бой нокаутом.



На данный момент чемпионский пояс WBC принадлежит российскому боксёру Артуру Бетербиеву, который также является чемпионом в полутяжёлом весе по версии IBF. Ранее стало известно, что боксёр получил травму и не сможет защитить титул чемпиона WBO в октябре.





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