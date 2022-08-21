Результаты предварительного карда турнира с главным боем Усик – Джошуа
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В эти минуты нарене King Abdullah Sports City в Джидде (Саудовская Аравия) проходит боксёрский турнир, в главном событии которого сошлись украинский боксёр Александр Усик, обладатель титулов WBA SSuper, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе, и британец Энтони Джошуа.
Предваряли этот турнир сразу несколько поединков.
- Каллум Смит (28-1-0) победил нокаутом Матьё Бодерлика (21-0-0);
- Хорват Филип Хргович (14-0-0) одержал победу над китайцем Чжан Чжилэй (24-0-1);
- Баду Джек (26-3-3) раздельным решением победил Ричарда Риверу (21-0-0).
- Украинец Даниэль Лапин (6-0, 0 КО) победил словака Йозефа Юрко (9-7-1, 6 КО).
Усик — Джошуа 2: реванш великого украинца и раскачанного британца — кто сильнее? LIVE
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