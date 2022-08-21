Усик одержал юбилейную 20-ю победу в 20-м бою, оказавшись сильнее Джошуа в реванш-поединке

В Джидде (Саудовская Аравия) состоялся боксёрский вечер, в главном бою которого встречались обладатель титулами WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе, 35-летний украинец Александр Усик и бывший чемпион мира, 32-летний британец Энтони Джошуа.

Бой продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей праздновал Усик. Таким образом, Усик одержал свою 20-ю победу в карьере в 20-м бою, при этом 13 из них были досрочными. Для Джошуа это поражение стало третьим в карьере при 24 победах.

Это был бой-реванш боксёров. В первом поединке, который состоялся в Англии в сентябре 2021 года, победу праздновал Усик, выиграв единогласным решением судей.



Напомним, «Чемпионат» провёл LIVE-трансляцию реванш-поединка Усик – Джошуа.

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