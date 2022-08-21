Усик: если не буду драться с Тайсоном Фьюри – я не буду драться ни с кем

В субботу, 20 августа, на арене King Abdullah Sports City в Джидде (Саудовская Аравия) состоялся боксёрский бой украинца Александра Усика, владеющего титулами WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе, и экс-чемпиона мира, англичанина Энтони Джошуа.



Бой продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей праздновал Усик (113:115, 115:113, 116:112). После судейского решения Александр рассказал, кто может и должен стать его следующим соперником, отвечая на вопрос о Тайсоне Фьюри.



«Он не ушёл на пенсию, он хочет со мной драться. Моя команда будет работать над этим. Я хочу драться с ним. И если я не буду драться с Тайсоном Фьюри – я не буду драться ни с кем», – сказал Усик в ринге в интервью сразу после боя.



Напомним, это был бой-реванш украинца и британца. В первом поединке, который состоялся в Англии в сентябре 2021 года, победу праздновал Усик, выиграв единогласным решением судей. Таким образом, Александр сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе.

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