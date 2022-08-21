Британский судья отдал голос Усику в бою с Джошуа

35-летний украинский супертяжеловес Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа раздельным решением судей, благодаря тому, что решающий голос в его пользу отдал судья из Великобритании.

Примечательно, что команда Джошуа до поединка переживал, что украинский судья может создать им некоторые неприятности, а по итогу, победу Александру отдал британский судья – соотечественник Энтони.

Бой продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей праздновал Усик (113:115, 115:113, 116:112). Это был бой-реванш боксёров. В первом поединке, который состоялся в Англии в сентябре 2021 года, победу праздновал Усик, выиграв единогласным решением судей.

«Чемпионат» провёл LIVE-трансляцию реванш-поединка Усик – Джошуа.

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