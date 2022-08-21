Усик после победы над Джошуа: кое-кто старался меня побить, но я выстоял и перевернул бой

Украинский боксёр Александр Усик победил Энтони Джошуа в бою-реванше и сохранил титулы WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе, после чего поделился эмоциями.



«Хочу поблагодарить всех, кто за меня молился. Хочу поблагодарить Бога за помощь, сегодня он мне дал много. Мой Бог – Иисус Христос. Посвящаю победу своей стране, семье, команде.



Этот бой – уже история, который будет смотреть много поколений. Особенно тот раунд, в котором кое-кто очень сильно старался меня побить, но я выстоял и перевернул бой в свою сторону. Чувствовали ли я после завершения боя, что победа достанется мне? Да, конечно», – сказал Усик в ринг-интервью сразу после поединка с Джошуа.



Напомним, это был бой-реванш украинца и британца. В первом поединке, который состоялся в Англии в сентябре 2021 года, победу праздновал Усик, выиграв единогласным решением судей. Таким образом, Александр сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе.



Всё про бой Усик — Джошуа! Подписывайся на новый телеграм-канал Чемп.FIGHTS.

Новость по теме Усик: если не буду драться с Тайсоном Фьюри – я не буду драться ни с кем