Промоутер Джошуа: Усик вышел на десятый раунд, как поезд. Он просто слишком хорош!

Известный промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Джошуа, высказался о втором бое британца с Александром Усиком. Победу по очкам одержал украинец.



«В девятом раунде я подбежал к рингу, думал, всё – победа наша. Десятый раунд – один из лучших, что я видел, который перевернул бой… Не на 180 градусов, потому что он и до этого был предельно равным, но то, что Усик сделал в десятом, 11-м и 12-м раундах, было невероятно. Эти раунды и стали сегодня решающими.



Джошуа провёл сегодняшний бой гораздо лучше. Он сильно приложил Усика в девятом, я думал, дальше он завершит успех. Но Усик вышел [на следующий раунд], как поезд, это был момент, когда он решил вернуть себе этот бой. Это было невероятное выступление. Он просто слишком хорош! Он слишком хорош, и нечего стыдиться. Вы видели реакцию Эй Джея, это была реакция человека, потому что он очень сильно хотел победить. На нём было такое огромное давление, что он просто «взорвался», – сказал Хирн после боя.



Напомним, в ночь на 21 августа Усик сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе.



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