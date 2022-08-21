Джошуа: Усик – крутейший, я – новая порода тяжеловесов

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа поделился эмоциями после боя с Александром Усиком и высказался о победе украинца.
«Усик – крутейший боец. Если вы знаете мою историю, то поймёте мои эмоции. Я не сраный боксёр-любитель, каким был в юности. Я был одной ногой в тюрьме, но вышел под поручительство, стал больше тренироваться. Если бы меня посадили, я бы не смог боксировать.
Усик, извини, я краду у тебя [внимание], но это из-за моей страсти. Той страсти, с которой мы бились. Ребят, говорю вам… Этот парень… победил меня? Сегодня? Это показывает, сколько трудов он в это вложил. Поаплодируйте этому чемпиону мира в супертяжёлом весе.
Я не боец на 12 раундов, посмотрите на меня, я – новая порода тяжеловесов. Майк Тайсон, Сонни Листон – они говорят, что я не выдаю комбинации как Роки Марчиано. Это потому что я вешу не 90 килограммов, а 115, я тяжёлый! Это тяжёлая работа. Этот парень [Усик] – феноменальный талант», – сказал Джошуа в ринге после оглашения результата боя.
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