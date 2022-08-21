Фьюри – о поединке Усика с Джошуа: буду с вами честен, они оба дерьмо

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, непобеждённый британский боксёр Тайсон Фьюри, отреагировал на победу украинца Александра Усика над британцем Энтони Джошуа в реванш-поединке за титулы в супертяжёлом весе по версии WBA Super, IBF, WBO и IBO.

«Буду честен с вами, ребята, после просмотра заявляю, что они оба дерьмо. Это был худший чемпионский бой, который я когда-либо видел. Это было полное дерьмо. Я уничтожу их за одну ночь. Доставайте свою грёбаную чековую книжку, потому что Цыганский Король остаётся здесь навсегда», — гласит публикация Фьюри в одной из социальных сетей.

Бой продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей праздновал Усик (113:115, 115:113, 116:112). Это был бой-реванш боксёров. В первом поединке, который состоялся в Англии в сентябре 2021 года, победу праздновал Усик, выиграв единогласным решением судей.

«Чемпионат» провёл LIVE-трансляцию реванш-поединка Усик – Джошуа.

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