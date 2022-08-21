Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стала известна статистика ударов боя Усик – Джошуа. У британца выше процент попаданий

Стала известна статистика ударов боя Усик – Джошуа. У британца выше процент попаданий
Комментарии

20 августа на арене King Abdullah Sports City в Джидде (Саудовская Аравия) состоялся боксёрский бой украинца Александра Усика, владеющего титулами WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе, и экс-чемпиона мира, англичанина Энтони Джошуа.

Украинец одержал победу раздельным решением судей (113:115, 115:113, 116:112) и сохранил чемпионские пояса.

Усик в ходе боя нанес 712 ударов, из которых 170 достигли цели. У Джошуа было 492 попытки, из них 124 – успешные. При этом по проценту попаданий Энтони превзошёл Александра – 25% против 24%. У Усика дошёл 131 тяжёлый удар, у Джошуа — 101.

Напомним, это был бой-реванш боксёров. В первом поединке, который состоялся в Англии в сентябре 2021 года, победу праздновал Усик, выиграв единогласным решением судей. Таким образом, Александр сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе.

Всё про бой Усик — Джошуа! Подписывайся на новый телеграм-канал Чемп.FIGHTS.

«Мой бог – Иисус Христос»! Яркие эмоции Усика на победу в реванше с Джошуа «Мой бог – Иисус Христос»! Яркие эмоции Усика на победу в реванше с Джошуа
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022