Стала известна статистика ударов боя Усик – Джошуа. У британца выше процент попаданий

20 августа на арене King Abdullah Sports City в Джидде (Саудовская Аравия) состоялся боксёрский бой украинца Александра Усика, владеющего титулами WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе, и экс-чемпиона мира, англичанина Энтони Джошуа.



Украинец одержал победу раздельным решением судей (113:115, 115:113, 116:112) и сохранил чемпионские пояса.



Усик в ходе боя нанес 712 ударов, из которых 170 достигли цели. У Джошуа было 492 попытки, из них 124 – успешные. При этом по проценту попаданий Энтони превзошёл Александра – 25% против 24%. У Усика дошёл 131 тяжёлый удар, у Джошуа — 101.



Напомним, это был бой-реванш боксёров. В первом поединке, который состоялся в Англии в сентябре 2021 года, победу праздновал Усик, выиграв единогласным решением судей. Таким образом, Александр сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе.



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