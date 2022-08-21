Макгрегор с усмешкой отреагировал на победу Усика над Джошуа

Бывший чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор в социальных сетях отреагировал на победу украинца Александра Усика над британцем Энтони Джошуа в реванш-поединке за титулы в супертяжёлом весе по версии WBA Super, IBF, WBO и IBO.



«Чемп, чемпион! Ха-ха, как дела, парни, я на яхте (смеётся). Ого, какой боксёр Усик! А Фроч (британский боксёр Карл Фроч. – Прим. «Чемпионата») какой-то придурок, хахахаха», — гласит публикация Макгрегора в «Твиттере».

Бой продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей праздновал Усик (113:115, 115:113, 116:112). Это был бой-реванш боксёров. В первом поединке, который состоялся в Англии в сентябре 2021 года, победу праздновал Усик, выиграв единогласным решением судей.

«Чемпионат» провёл LIVE-трансляцию реванш-поединка Усик – Джошуа.

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