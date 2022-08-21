Тедди Атлас остался разочарован судейским решением в бою Усик – Джошуа

Известный тренер по боксу и аналитик Тедди Атлас выразил мнение о победе 35-летнего представителя Украины Александра Усика над британцем Энтони Джошуа в бою за титулы в супертяжёлом весе по версии WBA Super, IBF, WBO и IBO.

«Раздельное решение???? Пожалуйста, отберите лицензию у этого судьи и никогда больше не подпускайте его к оценочной карточке!!» — гласит публикация Атласа в «Твиттере».

Бой продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей праздновал Усик (113:115, 115:113, 116:112). Это был бой-реванш боксёров. В первом поединке, который состоялся в Англии в сентябре 2021 года, победу праздновал Усик, выиграв единогласным решением судей.

«Чемпионат» провёл LIVE-трансляцию реванш-поединка Усик – Джошуа.

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