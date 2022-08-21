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«Они пытались не допустить меня из-за страховки». Уайлдер отреагировал на победу Усика

«Они пытались не допустить меня из-за страховки». Уайлдер отреагировал на победу Усика
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал победу украинца Александра Усика над британцем Энтони Джошуа, защитившего титулы в супертяжёлом весе по версии WBA Super, IBF, WBO и IBO.

«Они пытались не допустить меня из-за страховки, потому что знали, что Усик не выиграет. Это строго бизнес, а не спорт, разница есть», — гласит публикация Уайлдера в «Твиттере».

Бой продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей праздновал Усик (113:115, 115:113, 116:112). Это был бой-реванш боксёров. В первом поединке, который состоялся в Англии в сентябре 2021 года, победу праздновал Усик, выиграв единогласным решением судей.

«Чемпионат» провёл LIVE-трансляцию реванш-поединка Усик – Джошуа.

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