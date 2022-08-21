Усик: не советую Джошуа драться с кем-то из моей команды. Половина – стритфайтеры

Украинский боксёр Александр Усик после боя с Энтони Джошуа пошутил на тему эмоций британца.
«Что я думаю о Джошуа, как о человеке? Я уважаю его. Он сегодня немного на эмоциях. Я так заметил, что он там кидался на кого-то из моей команды? Если он хотел ещё и на кулаках подраться, то я ему сто процентов не советую этого делать. У меня половина команды – стритфайтеры! Вот у меня 20 поединков на данный момент. А некоторые парни в команде имеют за плечами 25 боев, но на улице, и 25 нокаутов», – сказал Усик на пресс-конференции после боя.
Напомним, бой Усика и Джошуа продлился все 12 раундов, а победу украинец одержал раздельным решением судей (113:115, 115:113, 116:112). Он сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе.
Усик и Джошуа провели бой-реванш. В первом поединке, который состоялся в Англии в сентябре 2021 года, победу тоже праздновал Усик, выиграв единогласным решением судей.
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