Александр Усик едва сдержал слёзы после объявления результата боя с Джошуа. Фото

35-летний украинский боксёр Александр Усик эмоционально отреагировал на победу над британцем Энтони Джошуа в реванш-поединке за титулы в супертяжёлом весе по версии WBA Super, IBF, WBO и IBO.

После объявления результатов Усик едва сдерживал слёзы, а затем он укутался в украинский флаг и получил выигранные пояса.

Бой продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей праздновал Усик (113:115, 115:113, 116:112). Это был бой-реванш боксёров. В первом поединке, который состоялся в Англии в сентябре 2021 года, победу праздновал Усик, выиграв единогласным решением судей.

«Чемпионат» провёл LIVE-трансляцию реванш-поединка Усик – Джошуа.

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