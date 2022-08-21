Сколько Усик и Джошуа заработали по итогам боя-реванша? Известны суммы

35-летний украинский боксёр-супертяжеловес Александр Усик и 32-летний представитель Великобритании Энтони Джошуа заработали внушительные суммы за титульный реванш-поединок по версии WBA Super, IBF, WBO и IBO, прошедший в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Daily Star.

Согласно информации источника, каждый из спортсменов заработает по $ 40 млн, общий фонд между ними поделен поровну. Примечательно, что в их первом бою он составлял $ 60 млн, то есть по $ 30 млн каждому.

Напомним, бой продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей праздновал Усик (113:115, 115:113, 116:112). Это был бой-реванш боксёров. В первом поединке, который состоялся в Англии в сентябре 2021 года, победу праздновал Усик, выиграв единогласным решением судей.



«Чемпионат» провёл LIVE-трансляцию реванш-поединка Усик – Джошуа.

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