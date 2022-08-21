Джошуа — после боя с Усиком: если бы я оставил на ринге всё — я бы победил

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа поделился эмоциями после проигранного боя с украинцем Александром Усиком.

«Очень тяжело говорить, что я горжусь собой. Я просто ничего не чувствую, я просто расстроен до глубины души. Если бы я оставил на ринге всё, я бы победил», — заявил Джошуа после боя.

Напомним, поединок между боксёрами продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей праздновал Александр Усик (113:115, 115:113, 116:112). Это был бой-реванш боксёров. В первом поединке, который состоялся в Англии в сентябре 2021 года, победу праздновал Усик, выиграв единогласным решением судей.

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