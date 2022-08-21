Карл Фроч: не понравилось, что Джошуа бросил пояса

Бывший чемпион мира во втором среднем весе, британец Карл Фроч высказался о поведении Энтони Джошуа после поражения в бою с Александром Усиком.

«У него есть микрофон, он украл момент Усика, но давайте не будем слишком злиться. Он не сказал ничего такого, что могло бы кого-то сильно оскорбить. Он просто пытался говорить спонтанно, странно Он просто был так эмоционально настроен на победу в этом бою, это было отличное выступление.



Мне не понравилось, как были брошены пояса, но это был отличный боксерский поединок, я думаю, это было отличное выступление», — приводит слова Фроча Sky Sports.

Напомним, благодаря сегодняшней победе Александр Усик защитил титулы в супертяжёлом весе по версии WBA Super, IBF, WBO и IBO.

Всё про бой Усик — Джошуа! Подписывайся на новый телеграм-канал Чемп.FIGHTS.

Интересные факты про Энтони Джошуа