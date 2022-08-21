Двалишвили единогласным решением судей победил Альдо на UFC 278

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт-Арена» состоялся бой главного карда турнира по смешанным единоборствам UFC 278, в котором сошлись представители легчайшей весовой категории – 31-летний грузин Мераб Двалишвили и 36-летний бразилец Жозе Альдо.

Поединок продлился все раунды и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

Примечательно, что эта победа стала для грузинского бойца восьмой подряд. В предыдущем бою был повержен ещё один бразилец Марлос Мораес.

Жозе Альдо, в свою очередь, потерпел первое поражение за четыре последних боя, предыдущие три поединка оставались за бразильским бойцом.

Напомним, в главном поединке спортивного мероприятия сойдутся чемпион в полусреднем весе Камару Усман и второй номер рейтинга Леон Эдвардс.



