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Коста единогласным решением судей победил Рокхолда на UFC 278

Коста единогласным решением судей победил Рокхолда на UFC 278
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В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт-Арена» состоялся бой главного карда турнира по смешанным единоборствам UFC 278, в котором сошлись представители легчайшей весовой категории – 31-летний бразилец Пауло Коста и 37-летний американец Люк Рокхолд.

Поединок продлился все раунды и завершился победой Косты единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Примечательно, что эта победа стала для бразильского бойца первой после двух предыдущих неудачных результатов.

Люк Рокхолд потерпел третье поражение подряд. Последний раз американец праздновал успех в бою с Дэвидем Брэнчем на UFC Fight Night 116 в сентябре 2017 года.

Напомним, в главном поединке спортивного мероприятия сойдутся чемпион в полусреднем весе Камару Усман и второй номер рейтинга Леон Эдвардс.

UFC 2022. UFC 278, Солт-Лейк-Сити, США
Пауло Коста (W) - Люк Рокхолд
21 августа 2022, воскресенье. 06:30 МСК
Пауло Коста
Окончено
UD
Люк Рокхолд
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