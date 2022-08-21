Коста единогласным решением судей победил Рокхолда на UFC 278

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт-Арена» состоялся бой главного карда турнира по смешанным единоборствам UFC 278, в котором сошлись представители легчайшей весовой категории – 31-летний бразилец Пауло Коста и 37-летний американец Люк Рокхолд.
Поединок продлился все раунды и завершился победой Косты единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).
Примечательно, что эта победа стала для бразильского бойца первой после двух предыдущих неудачных результатов.
Люк Рокхолд потерпел третье поражение подряд. Последний раз американец праздновал успех в бою с Дэвидем Брэнчем на UFC Fight Night 116 в сентябре 2017 года.
Напомним, в главном поединке спортивного мероприятия сойдутся чемпион в полусреднем весе Камару Усман и второй номер рейтинга Леон Эдвардс.
- 21 августа 2022
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