Коста единогласным решением судей победил Рокхолда на UFC 278

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт-Арена» состоялся бой главного карда турнира по смешанным единоборствам UFC 278, в котором сошлись представители легчайшей весовой категории – 31-летний бразилец Пауло Коста и 37-летний американец Люк Рокхолд.



Поединок продлился все раунды и завершился победой Косты единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).



Примечательно, что эта победа стала для бразильского бойца первой после двух предыдущих неудачных результатов.



Люк Рокхолд потерпел третье поражение подряд. Последний раз американец праздновал успех в бою с Дэвидем Брэнчем на UFC Fight Night 116 в сентябре 2017 года.



Напомним, в главном поединке спортивного мероприятия сойдутся чемпион в полусреднем весе Камару Усман и второй номер рейтинга Леон Эдвардс.