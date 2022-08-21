Люк Рокхолд официально объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC Люк Рокхолд сообщил о том, что завершает профессиональную карьеру.

Об этом американский боец сообщил сегодня, 21 августа, после поединка с бразильцем Пауло Костой турнире UFC 278, который проходит в американском городе Солт-Лейк-Сити.

Напомним, что бой прошёл все раунды и завершился победой Косты единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). После поединка 37-летний Рокхолд объявил о завершении профессиональной карьеры, заявив, что уже слишком стар для этого. Отметим, что знаменитый американец проиграл шестой бой из двадцати двух.

В данный момент в главном поединке спортивного мероприятия сражаются чемпион в полусреднем весе Камару Усман и второй номер рейтинга Леон Эдвардс.