«Какого чёрта?» Чимаев отреагировал на победу Эдвардса со смеющимися смайликами

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт-Арена» состоялся титульный бой турнира по смешанным единоборствам UFC 278, в котором сошлись представители полусредней весовой категории – 35-летний американец Камару Усман, являющийся чемпионом промоушена, и 31-летний британец Леон Эдвардс. Победу нокаутом в пятом раунде одержал Эдвардс.

После окончания поединка шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев отреагировал на его исход.

«Какого чёрта?», — написал Чимаев в своём «твиттере», сопроводив сообщение смеющимися смайликами.

Напомним, Эдвардс хай-киком нокаутировал Усмана на последней минуте пятого раунда, став новым чемпионом промоушена в полусреднем весе.

Усман потерпел второе поражение в карьере и первое за девять лет. В предыдущем бою на UFC 268 американец единогласным решением судей одолел Колби Ковингтона, а Эдвардс таким же образом победил Нейта Диаза.

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