«Ни борьбы, ни ударки. Вы поняли, о чём я». Пётр Ян — о победе Двалишвили над Альдо

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт-Арена» состоялся бой главного карда турнира по смешанным единоборствам UFC 278, в котором сошлись представители легчайшей весовой категории – 31-летний грузин Мераб Двалишвили и 36-летний бразилец Жозе Альдо. Поединок продлился максимальное количество раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

После окончания боя российский боец Пётр Ян отреагировал на его исход. «Ни борьбы, ни ударки. Вы поняли, о чём я», — написал Пётр Ян в своём «твиттере».

Отметим, что Мераб Двалишвили является другом Алджэмейна Стерлинга. С обоими бойцами у Яна плохие взаимоотношения.

Напомним, в главном событии вечера Леон Эдвардс нокаутировал Камару Усиана и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.

Пётр Ян показал, как отрабатывает тейкдауны: