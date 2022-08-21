Усик победил Джошуа, Медведев уступил в полуфинале «Мастерса». Главное к утру

Украинский боксёр Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и сохранил чемпионские титулы, Даниил Медведев уступил Стефаносу Циципасу в полуфинале турнира в Цинциннати, «Спартак» проиграл «Динамо» в шестом туре РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Усик победил Джошуа, сохранив титулы WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе.
2. Циципас победил Медведева в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати.
3. «Динамо» нанесло «Спартаку» первое поражение в сезоне РПЛ.
4. Эдвардс нокаутировал Усмана на последней минуте пятого раунда и стал новым чемпионом UFC.
5. Владимир Зеленский отреагировал на победу Усика над Джошуа в бою-реванше.
6. Канада обыграла Финляндию в овертайме и стала победителем МЧМ-2022.
7. Скандальное поведение Энтони Джошуа после боя с Александром Усиком. Видео.
8. РФС опубликовал видео переговоров судей в матче «Зенита» и ЦСКА.
9. «Локомотив» разгромил «Химки» и одержал первую победу в нынешнем розыгрыше РПЛ.
10. «Ростов» вырвал ничью в матче с «Сочи», забив в добавленное время.
- 21 августа 2022
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