Результаты всех боёв UFC 278 с главным поединком Усман — Эдвардс

В Солт-Лейк-Сити (США) сегодня, 21 августа, на стадионе «Вивинт-Арена» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 278. В рамках главного события вечера американец Камару Усман встречался с британцем Леоном Эдвардсом.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами всех поединков турнира.
Леон Эдвардс победил Камару Усмана нокаутом (Раунд 5, 4:04) и стал новым чемпионом в полусреднем весе.
Пауло Коста победил Люка Рокхолда единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Мераб Двалишвили победил Жозе Альдо единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27).
Люси Пудилова победила У Янань техническим нокаутом (Раунд 2, 4:04).
Тайсон Педро победил Гарри Хансакера техническим нокаутом (Раунд 1, 1:05).
Марчин Тыбура победил Александра Романова решением большинства судей (29-28, 29-28, 28-28).
Джаред Гордон победил Леонардо Сантоса единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Бой Шона Вудсона и Луиса Сальдани раздельным решением судей закончился в ничью (29-27, 27-29, 28-28). В первом раунде с Сальдани был снят один бал, за запрещенный удар.
Анже Луса победил ЭйДжея Флетчера единогласным решением (29-27, 29-28, 29-28).
Амир Альбази победил Франсиско Фигейредо удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 1, 4:34).
Аожи Цилэн победил Джея Перрина единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Виктор Альтамирано победил Даниэля Ласерду техническим нокаутом (Раунд 1, 3:39).
В Конора Макгрегора швырнули кепкой на вечеринке. Видеоролик:
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