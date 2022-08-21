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Результаты всех боёв UFC 278 с главным поединком Усман — Эдвардс

Результаты всех боёв UFC 278 с главным поединком Усман — Эдвардс
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В Солт-Лейк-Сити (США) сегодня, 21 августа, на стадионе «Вивинт-Арена» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 278. В рамках главного события вечера американец Камару Усман встречался с британцем Леоном Эдвардсом.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами всех поединков турнира.

Леон Эдвардс победил Камару Усмана нокаутом (Раунд 5, 4:04) и стал новым чемпионом в полусреднем весе.

Пауло Коста победил Люка Рокхолда единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Мераб Двалишвили победил Жозе Альдо единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27).

Люси Пудилова победила У Янань техническим нокаутом (Раунд 2, 4:04).

Тайсон Педро победил Гарри Хансакера техническим нокаутом (Раунд 1, 1:05).

Марчин Тыбура победил Александра Романова решением большинства судей (29-28, 29-28, 28-28).

Джаред Гордон победил Леонардо Сантоса единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Бой Шона Вудсона и Луиса Сальдани раздельным решением судей закончился в ничью (29-27, 27-29, 28-28). В первом раунде с Сальдани был снят один бал, за запрещенный удар.

Анже Луса победил ЭйДжея Флетчера единогласным решением (29-27, 29-28, 29-28).

Амир Альбази победил Франсиско Фигейредо удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 1, 4:34).

Аожи Цилэн победил Джея Перрина единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Виктор Альтамирано победил Даниэля Ласерду техническим нокаутом (Раунд 1, 3:39).

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