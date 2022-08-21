«Скоро увидимся!» Чимаев поздравил Эдвардса с победой над Усманом

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поздравил британца Леона Эдвардса с завоеванием титула чемпиона UFC в полусреднем весе.



«Поздравляю, Леон Эдвардс. Скоро увидимся, пацан», — написал Чимаев в своих социальных сетях.



Напомним, в главном событии турнира UFC 278 сошлись представители полусредней весовой категории – 35-летний американец Камару Усман, являющийся чемпионом промоушена, и 31-летний британец Леон Эдвардс. Победу нокаутом в пятом раунде одержал Эдвардс.



Напомним, Эдвардс хай-киком нокаутировал Усмана на последней минуте пятого раунда, став новым чемпионом промоушена в полусреднем весе.



Усман потерпел второе поражение в карьере и первое за девять лет. В предыдущем бою на UFC 268 американец единогласным решением судей одолел Колби Ковингтона, а Эдвардс таким же образом победил Нейта Диаза.