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«Чувак, этот спорт непредсказуем». Нганну — о поражении Усмана

«Чувак, этот спорт непредсказуем». Нганну — о поражении Усмана
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Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну поздравил британца Леона Эдвардса с завоеванием титула чемпиона UFC в полусреднем весе и поддержал Камару Усмана после поражения.

«Как бы мне ни было грустно, я не могу не порадоваться за Леона Эдвардса, учитывая то, через что он прошёл, чтобы оказаться здесь. Поздравляю!

Мой брат Камару, держи голову выше! Дерьмо случается. Чувак, этот спорт непредсказуем», — написал Камару Усман в своих социальных сетях.

Напомним, в главном событии турнира UFC 278 сошлись представители полусредней весовой категории – 35-летний американец Камару Усман, являющийся чемпионом промоушена, и 31-летний британец Леон Эдвардс. Победу нокаутом в пятом раунде одержал Эдвардс.

Напомним, Эдвардс хай-киком нокаутировал Усмана на последней минуте пятого раунда, став новым чемпионом промоушена в полусреднем весе.

Усман потерпел второе поражение в карьере и первое за девять лет. В предыдущем бою на UFC 268 американец единогласным решением судей одолел Колби Ковингтона, а Эдвардс таким же образом победил Нейта Диаза.

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