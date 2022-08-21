Лицо Усика крупным планом после боя с Джошуа. Фото
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В ночь на 21 августа мск в Джидде (Саудовская Аравия) прошёл боксёрский вечер, в главном бою которого сражались обладатель титула WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик и экс-чемпион мира Энтони Джошуа из Великобритании. Победу раздельным решением судей праздновал Александр. Вскоре после окончания боя появилось фото с лицом Усика крупным планом.
Напомним, благодаря одержанной победе Усик сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе. Этот поединок был для Александра и Энтони реваншем. В первом бою, состоявшемся в сентябре прошлого года, победу праздновал Усик, выиграв единогласным решением судей.
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