Видео сенсационной победы Леона Эдвардса над Камару Усманом на турнире UFC 278

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт-Арена» состоялся титульный бой турнира по смешанным единоборствам UFC 278, в котором сошлись представители полусредней весовой категории – 35-летний американец Камару Усман, являвшийся чемпионом промоушена, и 31-летний британец Леон Эдвардс.

На последней минуте пятого раунда Эдвардс хай-киком нокаутировал Усмана. Таким образом, Леон Эдвардс стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.



Усман потерпел второе поражение в карьере и первое за девять лет. В предыдущем бою на UFC 268 американец единогласным решением судей одолел Колби Ковингтона, а Эдвардс таким же образом победил Нейта Диаза.



Напомним, это был бой-реванш. В первом поединке, который прошёл в декабре 2015 года, победу единогласным решением судей праздновал Усман.



В соглавном бою 31-летний бразилец Пауло Коста единогласным решением судей победил 37-летнего американца Люка Рокхолда.