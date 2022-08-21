Журналист резко высказался о решении одного из судей боя Усик — Джошуа

Известный журналист Майкл Бенсон разместил новый пост в своих социальных сетях, где проявил возмущение судейскими записками поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. По мнению Бонсона, решение одного из судей отдать победу Джошуа было смехотворным.
«Александр Усик победил Энтони Джошуа раздельным решением судей. 115-113 в пользу Джошуа — смехотворная система показателей. Великолепный чемпион Украины сохраняет титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе. Король бокса вне зависимости от веса», — написал Бенсон.
Напомним, бой между Усиком и Джошуа продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей одержал Александр (113-115, 115-113, 116-112). Таким образом, он сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе.
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