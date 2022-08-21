Слёзы Джошуа на пресс-конференции после поражения в бою с Усиком. Фото и видео

В ночь на 21 августа по московскому времени в Джидде (Саудовская Аравия) состоялся боксёрский вечер, в главном поединке которого встречались обладатель титула WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе, украинский боксёр Александр Усик и экс-чемпион мира, представитель Великобритании Энтони Джошуа. Победу раздельным решением судей добыл Усик.
В ходе пресс-конференции после окончания боя Энтони не смог сдержать слёз, не справившись с эмоциями.
Права на видео принадлежат Sky Sports. Видео доступно на YouTube-канале Sky Sports.
Напомним, бой Усика и Джошуа продолжался все 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей одержал украинец (113-115, 115-113, 116-112). Таким образом, Александр сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе.
- 21 августа 2022
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