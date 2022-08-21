Дана Уайт — о поражении Усмана нокаутом на UFC 278: он провёл идеальный бой

Президент UFC Дана Уайт высказался о поединке, состоявшемся на турнире UFC 278, в ходе которого встречались представители полусредней весовой категории – 35-летний американец Камару Усман, являвшийся чемпионом промоушена, и 31-летний британец Леон Эдвардс. Победу нокаутом, добытую на последней минуте пятого раунда, праздновал Эдвардс.
«Что думаю о бое Усмана и Леона? Я думал, что Усман провёл идеальный бой. Безумие. Я слышал, как Роган, Аник и ДиСи говорили, что должен сделать Леон. И как только они это сказали, он нанёс хайкик.
Считаю ли это одной из самых шокирующих развязок титульного боя в истории UFC? Да, потому что в этом бою для Усмана многое было поставлено на карту. Усман был абсолютно уверен в себе. Он провёл идеальный бой, который, возможно, не понравился фанатам. Он наносил сильные удары по корпусу, бил в голову, подключал локти. До последней минуты это было идеальное выступление», — сказал Уайт на пресс-конференции.
- 21 августа 2022
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