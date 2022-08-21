Усман обратился к Эдвардсу после того, как проиграл ему нокаутом на UFC 278
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Известный американский боец UFC Камару Усман разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись после поражения нокаутом в поединке с британцем Леоном Эдвардсом. Их бой проходил в Солт-Лейк-Сити (США) на турнире UFC 278 и был главным его событием. Усман проиграл нокаутом в последнем раунде.
«Чёрт, я просто обожаю этот вид спорта! Всякое случается, но мы идём дальше. Поздравляю, Леон», — написал Усман.
Благодаря одержанной победе Эдвардс стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе. Усман потерпел второе поражение в карьере и первое за девять лет. В предыдущем бою на UFC 268 американец единогласным решением судей одолел Колби Ковингтона, а Эдвардс таким же образом победил Нейта Диаза.
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